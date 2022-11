Una donna è stata investita all’incrocio del Ponte delle Grazie mentre si stava dirigendo in direzione di Piazza del Popolo martedì pomeriggio, intorno alle 16. La donna stava attraversando l’incrocio proveniendo dal ponte, quando è stata colpita da un’auto, una Renault Clio, che usciva dallo svincolo per la svolta a destra di via Mura Mittarelli. Dopo l’urto per la donna è stato necessario l’intervento del personale del 118, arrivato con un’ambulanza. La ciclista ha ricevuto quindi le prime cure all’interno del mezzo di soccorso, dopodiché è stata trasportata all’ospedale di Faenza con un codice di media gravità.

Sarà ora compito delle forze dell’ordine, sul posto Carabinieri e Polizia Locale, risalire alle responsabilità che hanno causato l’incidente e se la donna fosse in sella alla bici o se stesse accompagnando il mezzo a piedi.

Il sinistro stradale ha causato disagi alla viabilità.