Nuova piscina: le società di nuoto pessimiste sul loro futuro

C’è molta preoccupazione per il futuro nel mondo del nuoto ravennate. I lavori per il nuovo impianto dovevano partire a giugno, ma non sono arrivate notizie in merito. Inizialmente si sarebbe dovuta costruire fin da subito la vasca da 50 metri, per evitare l’interruzione dell’attività agonistica. I piani ora sono cambiati e la vasca da 50 metri arriverà in un secondo momento. Precedenza verrà data alla vasca da 25 metri. Il cantiere durerà due anni, poi sarà Arco Lavori a gestire il nuovo impianto, per 25 anni. Verosimilmente, la cooperativa edile affiderà il compito ad un’altra società. Si è fatto il nome di una cooperativa emiliana. Di fronte a queste scelte, le società sportive di Ravenna non vedono grandi margini di manovra, per le rispettive attività, per gli eventi e le competizioni organizzate e gestite da anni. Per questo motivo hanno chiesto un incontro all’amministrazione comunale, per ridiscutere il cronoprogramma del cantiere e per conoscere il loro futuro. Oggi infatti sono tutte costrette a programmare alla cieca i prossimi anni.