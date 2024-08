Nuova manifestazione per chiedere di fermare l’abbattimento dei pini di via Maggiore

Nuova manifestazione contro l’abbattimento dei pini a Ravenna. Dopo la mobilitazione di Lido di Savio, lunedì 26 agosto un gruppo di cittadini è tornato a manifestare in via Maggiore, dove già erano stati organizzati dei presidi contro l’abbattimento di alberi. Per l’amministrazione comunale le piante sono ormai diventate pericolose, instabili, causano danni a strade e marciapiedi. Il Comune ha promesso una ripiantumazione, ma lo sforzo è considerato inutile da coloro che invece difendono le alte alberature di via Maggiore. Per loro i pini sono una risorsa ambientale e culturale: oltre ad essere lo stemma di Ravenna, garantiscono ombra contro le giornate sempre più calde, abbelliscono il paesaggio di una strada altrimenti caratterizzata da solo case e cemento, aumentano il benessere dei residenti e ovviamente garantiscono la biodiversità. A fianco degli ambientalisti si è schierata anche l’associazione Dis-Ordine. Il presidente, Marcello Landi, ha chiesto alla giunta di spiegare le ragioni degli abbattimenti e di confrontarsi con la popolazione.