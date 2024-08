Fusignano è pronta per la festa della natività della beata vergine Maria, patrona di della città, con i tradizionali festeggiamenti dell’Otto settembre, ricorrenza che viene festeggiata ininterrottamente da 450 anni. La programmazione inizia mercoledì 4 settembre e sarà caratterizzata come sempre da spettacoli, mostre, sport, mercatini e gastronomia.

Si parte martedì 3 settembre alle 18 con la camminata della festa, un’iniziativa a cura di Avis in ricordo di Nicoletta Missiroli; partenza da piazza Corelli.

Mercoledì 4 settembre si entra nel vivo con la Festa dello sport che andrà in scena per le vie del centro e vedrà la partecipazione delle società sportive locali. Si prosegue alle ore 18 con l’inaugurazione al centro culturale «Il Granaio» di «Ciao Romagna Disco Balera». Dalle 21 il trio Emisurela in concerto in piazza Corelli, a cura di Fusignano è più.

Giovedì 5 settembre in piazza alle 21 sfilata di moda a cura di Fusignano è più e associazione «D di Danza».

Venerdì 6 settembre inaugurazione alle 18 della mostra «Ex Profundis» di Massimo Pulini al museo civico San Rocco. Alle 21 «Sonora fest-off» a cura del circolo Arci Brainstorm, che ospiterà l’artista Galeffi in concerto.

Sabato 7 settembre «4 piazze per 4 balli»: a partire dalle 21 Cromalatina in piazza Corelli, Cadillac in piazza Emaldi, dj set Apnea per Ciao Romagna in piazza Don Vantangoli mentre al centro sociale Zaffagnini si ballerà con l’orchestra di Maria Grazia Pasi.

Domenica 8 settembre, giorno della Patrona, alle 21 in piazza concerto deiJoe di Brutto.

Il programma liturgico parte da venerdì 30 agosto con il rosario meditato e canto delle litanie; lunedì 2 settembre alle 20.30 presentazione del restauro della statua del santo nella chiesetta del Santo crocifisso; venerdì 6 settembre alle 20 benedizione delle auto; domenica 8 settembre la santa messa sarà celebrata alle 11 e alle 20; dopo la funzione delle 20 seguirà la processione per le vie del centro.

Oltre alle mostre allestite per la festa, sarà possibile anche ammirare le collezioni permanenti delle strutture museali presenti in paese: il museo civico San Rocco, il museo dei Romagna air finders in via Santa Barbara 4 e la Bottega del fabbro di via Mulino 33 di Giovanni Martini.

Durante la festa saranno allestiti diversi mercatini lungo le vie del centro con articoli di selezione e vintage, prodotti tipici, fieristici, dolciumi, enogastronomia e tanto altro, inoltre dall’1 al 10 settembre sarà attivo il luna park in piazza Aldo Moro.

La ristorazione è possibile tutte le sere in tutte le attività ristorative del paese, nonché nei allestiti appositamente per la festa da associazioni e attività locali e sparsi lungo il centro storico.