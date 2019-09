Network sociale: un’app per conoscere le opportunità del territorio dedicate alle persone con disabilità

Un’app e un sito internet per aiutare le famiglie a trovare e scoprire le opportunità che il territorio offre alle persone con disabilità. Nasce “Network Sociale”, il progetto coordinato da Per gli altri – Centro di Servizio per il Volontariato di Ravenna, nato da una collaborazione fra diverse associazioni legate alla disabilità e il Comune bizantino. Dal 31 ottobre app e sito saranno online e potranno consentire agli utenti di trovare il servizio che vorrebbero, il luogo, l’attività che necessitano e soprattutto informazioni utili su chi l’organizza e su come raggiungere la propria destinazione, aiutando in questo modo le famiglie ad organizzare e migliorare il benessere della vita quotidiana. Network Sociale inizialmente coinvolgerà il distretto territoriale di Ravenna, Cervia e Russi