In questo periodo di precarietà e difficoltà per tutti, il tavolo sociale del Comune di Castel Bolognese, con l’avvicinarsi delle feste natalizie, guarda a questo periodo come momento migliore per parlare e fare solidarietà. Per questo motivo, ha messo in campo l’iniziativa “Dona 1 euro per un Natale di Solidarietà”, il cui ricavato sarà interamente devoluto in favore dei nuclei famigliari più bisognosi di Castel Bolognese.

La prima giornata di raccolta fondi si è già svolta sabato scorso, mentre la prossima sarà sabato 18 dicembre, durante i mercatini di Natale in piazza Bernardi.

Martedì 21 dicembre, inoltre, alle 18:00, presso il chiostro comunale, si terrà un momento dedicato agli auguri di Natale da parte dell’amministrazione, con i saluti del sindaco Della Godenza e la lettura degli auguri composti dagli alunni delle quinte della primaria di Castel Bolognese. Sarà questo un momento per rivolgere a tutta la cittadinanza un augurio per un sereno Natale e un anno nuovo ricco di fiducia e speranza.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative sanitarie in essere.