Un bambino di 11 anni è caduto dal terzo piano di un albergo a Cervia. Non è chiara ancora la dinamica dei fatti. Il bambino, in vacanza con alcuni familiari, era sul balcone della sua stanza quando è precipitato giù. Dopo la chiamata alla centrale operativa, sul posto è arrivato il 118 con un’ambulanza e l’auto medica. L’11enne è stato trasportato al Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità ma non dovrebbe essere in pericolo di vita, nonostante la spaventosa altezza della caduta. L’episodio è al vaglio delle indagini delle forze dell’ordine