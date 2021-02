Giovedì 18 febbraio la Caritas ha organizzato un open day per far conoscere il proprio Centro d’Ascolto. L’appuntamento è rivolto ai giovani dai 18 ai 30 anni per scoprire e capire meglio di persona cosa succede nel cuore della realtà Caritas. Dalle 16.30 alle 18.15, in via Ugolino D’Azzo Ubaldini 7, operatori e volontari faranno conoscere cosa succede ogni giorno all’accoglienza, in ambulatorio, alla mensa, nei magazzini del Centro di Ascolto.

Come prenotare la visita

Il tutto si svolgerà a piccoli gruppi e su prenotazione nel rispetto delle normative anti-Covid. Per prenotare è possibile mandare un messaggio su Whatsapp al numero 393 9110900 entro mercoledì 17 febbraio.