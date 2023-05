Nell’ambito dell’emergenza alluvionale il Comune di Faenza ha deciso di istituire un punto di coordinamento dei volontari che verrà gestito dall’associazione umanitaria Emergency. Il punto è stato individuato nella Galleria della Molinella, voltone della Molinella 4. Lì i volontari, sia quelli che si stanno registrando attraverso la piattaforma ‘Volontari SOS’ (https://www.volontarisos.it) che quelli che decideranno di dare una mano in maniera autonoma in questa difficile emergenza potranno rivolgersi per poi essere coordinati sulle diverse esigenze da affrontare in città.

Si ricorda che le persone che su base volontaria ed occasionale si rendono disponibili ad aiutare per soli fini di solidarietà umana e quindi a titolo gratuito, senza alcun vincolo di subordinazione, devono essere maggiorenni, avere in dotazione stivali in gomma (o altre calzature adeguate) guanti di gomma, e altra dotazione di attrezzatura come spazzoloni, badili, pale ed essere autosufficienti per acqua, cibo e alloggio.

L’Infopoint, che si trova in Voltone della Molinella 4, sarà operativo da domani, martedì 23 maggio alle 8 alle 16.