L’Azienda USL della Romagna, comunica che a far data dal 17 dicembre, il dott.Matteo Zappaterra cesserà il proprio incarico provvisorio di Medico di Medicina Generale e dal 18/12/2023 inizierà la propria attività di titolare di convenzione nel medesimo ambulatorio della Casa della Comunità di Castiglione, Via Vittorio Veneto n.21 – Castiglione di Ravenna.

Gli assistiti che intendono confermarlo o effettuare una nuova scelta del Medico di Medicina Generale possono utilizzare le seguenti modalità operative: fascicolo sanitario elettronico (www.fascicolo-sanitario.it); posta elettronica a sportellounico.ra@auslromagna.it; telefono per appuntamento 0544286661 o rivolgersi direttamente ad uno Sportello Unico CUP.