In occasione della PMI Day, Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, iniziativa del Comitato Piccola Industria di Confindustria con l’obiettivo di far conoscere alla nuove generazioni il mondo dell’impresa e le sue opportunità, la A.ST.I.M di Ravenna ha incontrato gli studenti dell’Istituto Tecnico. In Romagna la PMI Day è giunta alla XIV edizione.