Sono in programma domani alle 12,30 presso il Private Banking della Cassa di Ravenna (ex Bubani) in piazza del Popolo 30 l’esposizione e la benedizione del Presepe Storico Napoletano del Settecento, appuntamento tradizionale con la Città e con i numerosissimi visitatori e appassionati di collezionismo e arte.

Sua Eccellenza Monsignor Lorenzo Ghizzoni, Arcivescovo Metropolita di Ravenna-Cervia benedirà il Presepe alla Presenza del Presidente della Cassa di Ravenna Antonio Patuelli, del Vice Presidente Vicario Giorgio Sarti, del Direttore Generale Nicola Sbrizzi, del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Ernesto Giuseppe Alfieri e di altri Amministratori e Dirigenti del Gruppo La Cassa di Ravenna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Il Presepe, oltre al suo fondamentale significato religioso, ha anche uno straordinario valore artistico, con sculture interamente realizzate a mano dagli artisti che ne hanno curato nel dettaglio anche i particolari, come l’espressione del viso, con finimenti in argento, tessuti che hanno oltre cento anni di vita ed una serie di opere che sorprendono per la loro forza espressiva e veridicità, dal pane appena sfornato dell’osteria al paiolo delle castagne. Il Presepe Storico, proveniente dalla collezione dell’antica Bottega di restauro d’Arte Presepiale ‘Cantone & Costabile’ di Napoli, è costituto da pezzi unici, vere opere d’arte in miniatura che ancora oggi rappresentano l’immutato stupore e la forza espressiva della Natività: il Presepe è interamente di proprietà della Cassa di Ravenna e resterà esposto anche oltre il periodo delle Festività Natalizie in pieno centro a Ravenna, visibile giorno e notte per tutti i giorni della settimana grazie all’allestimento all’ex Bubani di piazza del Popolo 30. Altri presepi sono esposti all’ex Bubani e, sempre in piazza del Popolo, all’Agenzia 1 della Cassa di Ravenna, con opere artistiche che completano la magia natalizia della piazza in questo periodo festivo.