Dopo il successo di pubblico della prima delle tre domeniche organizzate da Comune di Russi, Coldiretti Ravenna e Campagna Amica, con più di mille persone transitate all’interno delle splendide stanze di Palazzo San Giacomo (Russi), domenica 17 dicembre, dalle 10 alle 20, nuovo appuntamento con “Il Palazzo di Natale”.

I visitatori potranno contare su di un programma ancora più ricco con nuove aziende agricole e artigiane ad animare il mercato natalizio, degustazioni e proposte di animazione per grandi e piccoli totalmente inedite. Nuovo anche il menù che, dalla colazione contadina all’aperitivo serale, passando per il pranzo, sarà proposto dalla Bottega Pattuelli di Russi.

Queste le attività agricole che saranno presenti nell’area market:

CAB-Terra di Brisighella con i suoi oli extravergini DOP

Az.Agr. Cà ad Là di Brisighella con i salumi di mora romagnola

Az.Agr. Bacche del Benessere di Ravenna con succhi e confetture bio 100% naturali

Az.Agr. La Polita con le sue noci romagnole

Az.Agr. Cà di Sino di Brisighella con miele e prodotti apistici

Floricoltura Bandini di Faenza con piante aromatiche, decorazioni floreali e stelle di Natale

Il Giardino delle Luppole di Ravenna con birre agricole e linea gastronomica/cosmetica a base di luppolo

Az.Agr. Ravagli di Ragone (RA) con i suoi vini autoctoni, il vin brulè della tradizione e le confetture d’uva

Micro-birrificio BeerSerk di Bagnacavallo con le birre agricole alla spina

La Bottega del Gelato di Russi con leccornie calde e fredde

Robymarton Gin, storica distilleria di Treviso e Ass.Ne Ginclinazione di Bagnacavallo

L’evento, promosso dal Comune di Russi in collaborazione con Coldiretti Ravenna e Campagna Amica col supporto della Camera di Commercio di Ravenna, animerà il piano terra del complesso architettonico da mattina a sera, con colazioni contadine in musica, mercato degli agricoltori e degli artigiani, conversazioni, laboratori, giochi, percorsi di degustazione, agri-aperitivi, dj set, visite guidate, maghi, spettacoli, fiabe romagnole, un’asta tutta da ridere e tanto altro.

Anche il 17 dicembre proseguirà la raccolta dei «regali brutti», da rimettere in circolo con classe e ironia nell’asta comica, ludica e solidale che il 24 dicembre chiuderà il «Palazzo di Natale». Il ricavato, infatti, sarà donato in beneficenza a Caritas Russi-Ass.ne Il Mantello. Invitiamo pertanto i visitatori a portarci oggetti che non utilizzano più ancora in buono stato o regali vecchi mai apprezzati e scartati. Tutto quanto finirà all’asta, per ridere facendo del bene.

Durante le giornate sarà sempre attivo il punto food «CiboGiusto», a cura dell’azienda agricola e bottega Pattuelli di Russi.