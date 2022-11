Un regalo speciale da parte dei bambini della classe 5A della scuola primaria “Garibaldi” di Lugo. Destinatario: Lorenzo, un bambino di 14 anni di Dozza, che purtroppo ha sviluppato una malattia rara, il sarcoma di Ewing, un tumore delle ossa che colpisce prevalentemente bambini e adolescenti, ma per il quale si registrano in Italia meno di 100 casi all’anno.

Lorenzo, che da grande vorrebbe diventare oncologo pediatrico, è iscritto in prima al liceo scientifico, ma, a causa della malattia, è costretto a seguire le lezioni da casa. Purtroppo, non potendo recarsi a scuola, Lorenzo non ha avuto la possibilità di conoscere i suoi nuovi compagni di classe e così la madre, per il giorno del suo compleanno, ha rivolto un appello pubblico chiedendo, a chi volesse, di scrivere al figlio o di mandargli un piccolo pensiero per il compleanno. Un invito che è stato raccolto anche dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

“Qualche settimana fa, dopo aver letto un articolo sul giornale che raccontava la storia del tredicenne Lorenzo e della sua malattia, il sarcoma di Ewing, che lo costringe a pesanti cure e a rimanere in casa isolato da tutti” spiega Davide Solaroli, insegnante alla Garibaldi e consigliere comunale, che ha deciso di raccogliere l’invito della madre di Lorenzo.

“Ho deciso di parlarne in classe ai miei alunni della 5A della Scuola Primaria “Garibaldi” di Lugo, i quali hanno immediatamente voluto raccogliere l’appello della mamma di Lorenzo, di scrivergli una lettera per alleggerire i suoi pensieri e non farlo sentire solo e di fargli una sorpresa nel giorno del suo compleanno”.

Questa la lettera scritta dai bambini della quinta:

Ciao Lorenzo!

Siamo gli alunni della classe 5^A della Scuola Primaria “Garibaldi” di Lugo di Romagna. Qualche giorno fa il nostro Maestro Davide ci ha parlato di te e del momento difficile che stai attraversando. La prima cosa che avremmo desiderato in quel momento è essere lì insieme a te per abbracciarti e cercare magari di strapparti un sorriso. Per questo, abbiamo pensato ad un modo per farti sentire la nostra presenza, così che tu possa sapere in ogni istante che noi ci siamo per te, nei giorni di sole, ma soprattutto nei giorni di tempesta. E, visto che abbiamo saputo che il 10 novembre è il giorno del tuo compleanno e che ti piacciono molto gli animali, abbiamo avuto un’idea: ognuno di noi ha pensato di regalarti un suo peluche di un animale, a cui ha dato il proprio nome e attribuito una qualità del carattere, che potrai leggere nel biglietto legato al collo. Così, ogni volta che ti sentirai solo e guarderai i nostri peluches, penserai a noi, potrai parlarci e abbracciarci, ma soprattutto potrai “assorbire” le loro qualità, che non sono altro che superpoteri che ti faranno diventare invincibile. Noi crediamo in te, facciamo il tifo per te e vogliamo che tu sappia che sei il nostro eroe.

Un abbraccio forte forte e tantissimi auguri di buon compleanno.

La classe 5A “Garibaldi”

“Ieri sera mi sono recato a Castel San Pietro Terme per consegnare di persona al nonno di Lorenzo il nostro regalo, con la nostra lettera, i nostri peluches e i superpoteri: Coraggio, Calma, Tenacia, Gentilezza, Pazienza, Forza, Ostinazione, Ottimismo, Collaborazione, Decisione, Fiducia, Empatia, Adattabilità, Audacia, Combattività. E ora non resta che a Lorenzo diventare un vero supereroe”.