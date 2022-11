Ripartono i corsi di formazione per alimentaristi organizzati dall’Ausl Romagna nelle sedi territoriali di Forlì- Cesena e Ravenna ed aperti a tutti i residenti in Romagna.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna eroga esclusivamente il corso base di formazione per coloro che non sono mai stati in possesso dell’attestato di formazione per alimentaristi (conseguito presso Ausl o altre strutture autorizzate).

Le persone addette alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di alimenti devono essere in possesso di adeguate conoscenze in materia di igiene degli alimenti; a tal fine sono tenute a frequentare appositi corsi di formazione. Il conseguimento dell’attestato di formazione previsto dalla Legge Regionale n. 11/2003 e s.m.i. è un requisito necessario per i lavoratori del settore alimentare che svolgono mansioni con livelli di rischio elevato (livello due) o medio (livello uno), come indicato nella Delibera di Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 311 del 4.03.2019.

Il corso base ha la durata complessiva di tre ore, indipendentemente dalla categoria di mansione svolta, I o II livello. Al termine del corso, dopo una prova finale, viene rilasciato un attestato di formazione, che sostituisce, in Emilia-Romagna, il libretto di idoneità sanitaria, abolito con la legge regionale n. 11/2003.

Per partecipare ai corsi di base organizzati dal Dipartimento di Sanità Pubblica è necessaria la prenotazione. Gli utenti interessati potranno iscriversi nel sito dell’Ausl Romagna, collegandosi a questo indirizzo: https://www.auslromagna.it/servizi/servizi-imprese/imprese/512-corso-alimentaristi. All’interno della pagina troveranno la voce “Modalità di iscrizione”, potranno cliccare sul link https://booking.auslromagna.it e verranno reindirizzati alla pagina di prenotazione corsi. L’utente potrà decidere la data e la sede nella quale vuole svolgere il corso tra quelle presenti.

La prenotazione verrà registrata e l’utente riceverà conferma della prenotazione.