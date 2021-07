Show cooking, musica, ginnastica, prodotti del territorio, sport, enogastronomia: sono iniziati negli ex Salesiani i giovedì sera del Summer Village, quattro appuntamenti nell’arco dell’estate in via San Giovanni Bosco per far conoscere le varie anime del complesso e per ospitare varie realtà faentine. Dopo la serata inaugurale, il prossimo appuntamento è previsto per il 15 luglio, mentre dal 6 sarà visibile un’esposizione dedicata ad Ivo Sassi