Nel 2024 riparte la produzione della salina di Cervia, ma la raccolta fondi continua

Il nuovo stanziamento da quasi 5 milioni di euro per le saline di Cervia, da parte della strutttura commissariale, sarà fondamentale per ripartire con la produzione nel 2024 e riaprire il percorso turistico alle porte della città. I fondi raccolti anche grazie alle varie donazioni però non sono ancora sufficienti per far fronte ai danni prodotti dall’alluvione di maggio, quando l’acqua ricoprì l’intero sito produttivo. Un cronoprogramma per la ripartenza è però già stato stilato. Nel frattempo la salina è stata candidata a Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco, ma il percorso sarà lungo molti anni. Il processo che ha portato il riconoscimento della Vena del Gesso, dal giorno della presentazione ufficiale, ha impiegato 7 anni.