Negozio regala dischi di musica classica ai minori di 30 anni: “Regalo un po’ di cultura ai giovani” | VIDEO

Dischi di musica classica in regalo ai giovani sotto i 30 anni. Ha attirato molti curiosi, e molti giovani, l’iniziativa del negozio ravennate Jean Music Room. “Classica ai giovani” il titolo dell’iniziativa andata in scena nella giornata di sabato 19 febbraio per avvicinare i giovani alla musica classica, fortemente legata al territorio di Ravenna. Un modo per scoprire musica sconosciuta a molti ragazzi. E così a tutti gli under 30 che si presentavano in negozio il 19 febbraio, Gianni Corbari ha donato un vinile.