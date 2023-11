Con l’accensione delle luminarie previste per sabato 2 dicembre partono gli eventi natalizi faentini. Il centro manfredo sarà animato dall’atmosfera del Natale per oltre un mese grazie a opportunità per lo shopping, allestimenti, attività per bambini e famiglie, giardini e momenti musicali e artistici. Non mancheranno appuntamenti anche nella zone duramente colpite dall’alluvione.

“Da diversi anni a questa parte ci siamo trovati ad organizzare il Natale con alle spalle situazioni difficili, quest’anno più che mai. Abbiamo comunque lavorato per regalare calore e emozioni con sobrietà e rispetto, estendendo l’animazione e le attività anche alle zone più colpite” commenta il vicesindaco Andrea Fabbri. “E come è stato negli anni scorsi una necessità è diventata una virtù che ha messo in rete tantissime realtà che hanno collaborato insieme per la realizzazione di questo Natale.

Inoltre abbiamo cercato di creare simbolicamente una continuità di eventi e animazioni dall’albero in Piazza della Libertà fino a Porta delle Chiavi. Per questo abbiamo anche accolto favorevolmente la proposta dell’ufficio Giardini di mettere il tradizionale giardino di Natale sul Ponte delle Grazie anziché in piazza.”

Claudia Minardi, presidente di Faenza C’entro aggiunge: “Abbiamo ampliato lo spazio degli eventi con l’intento di creare unità nel centro della città. Ringrazio tutte le persone che hanno contribuito con noi compresa l’Amministrazione comunale e le associazioni di categoria.”

“Domenica 3 dicembre – spiega Chiara Venturi, Direttore Confesercti Faenza – si terrà in Piazza del Popolo il Mercato in Festa per la seconda volta dopo il successo di aprile. Vi saranno 30 banchi ambulanti in piazza del popolo per tutta la giornata”

Francesco Carugati, Direttore Ascom Faenza: “È stato un anno molto difficile per tutte le attività e anche per l’ambulantato che per un mese tra maggio e giugno non ha potuto vendere in piazza. Il nostro appello è quello che ci deve essere la necessità di aiutare il territorio anche attraverso piccoli consumi: un acquisto in meno su Amazon e uno in più nella bancarella o attività del territorio è un bel gesto per evitare lo svuotamento di vetrine locali”.

Zircus curerà gli eventi nelle zone colpite dall’alluvione: “Il format del Natale alla comunità che interessa la zona Borgo, Borgotto, Orto Bertoni, Piazza Ferniani ha l’intenzione di portare entusiasmo – è il pensiero di Mattia Verbeni – per guardare al futuro attraverso una festa di quartiere come una volta con musica, Street food e animazione. Cerchiamo di dare un aiuto ma nello stesso tempo di far risplendere la città.”

Mauro e Roberto Gorini cureranno anche quest’anno l’albero in piazza: “Con l’aiuto di Faenza c’entro abbiamo deciso di inserire alcune novità come la caccia al tesoro o allestimenti nuovi sia per grandi che bambini. Siamo orgogliosi di essere gli unici in regione ad avere un particolare albero di Natale che è decorato con ben 12mila led animati a basso consumo energetico.

Fa il punto sui Giardini di Natale e sul Ponte delle Grazie l’assessore agli spazi verdi Massimo Bosi: “La parte dei giardini di Natale saranno da 20 a 24 giardini nel centro. Il Ponte delle Grazie quest’anno sarà addobbato per collegare il centro al Borgo, per dare l’idea di essere un centro unico. Si tratta di un rotoprato al quale saranno poi aggiunte delle opere dal produttore artistico Oscar Dominguez. Il prato sarà poi riutilizzato in un’area verde da riqualificare post alluvione. In ogni caso per questo allestimento, come ogni anno, il costo viene coperto dagli sponsor, per cui è sempre a costo zero per l’amministrazione comunale”.

IL PROGRAMMA

Dal 2 dicembre al 7 gennaio, il cuore della città sarà acceso da luci e colori, con le tradizionali luminarie natalizie. L’accensione si terrà alle ore 16 di sabato 2 dicembre alla presenza dell’Amministrazione comunale, accompagnata dalla sfilata di sbandieratori e musici del Palio del Niballo.

Sabato 2 dicembre dalle 16:30 alle 18:30 la band Locomotumm, reinterpretando lo stile delle marching band che avvicina le sonorità di New Orleans ai ritmi e alle melodie della musica Afro Urban, con energia, colore e del ritmo attraverserà il centro storico coinvolgendo i presenti con allegria, l’animazione e la musica.

Dal 2 dicembre al 6 gennaio una particolarissima installazione creativa decorerà l’albero di Natale e animerà Piazza della Libertà con luci a tempo di musica, colori, incanto e poesia dalle 17 alle 22 (con spettacolo ogni 30 minuti) a cura di Christmas Dancing Lights. Inoltre il Villaggio di Natale sarà animato da giochi e intrattenimento per grandi e piccini con un mercatino natalizio con golose sorprese. Mercoledì 13 e 20 ci saranno le Magiche storie Animate sotto l’albero di Natale con Gianni Potter.

Dal 9 dicembre fino al 7 gennaio saranno allestiti i Giardini a Natale con il tema della rinascita. Sabato 9 dicembre in Piazza Lanzoni alle ore 15 ci sarà l’inaugurazione. L’evento che vede progettisti e vivaisti cimentarsi nella realizzazione di giardini che, saranno realizzati, non solo lungo i Corsi Saffi e Mazzini ma decoreranno anche il Ponte delle Grazie. Confermata inoltre la collaborazione tra il Servizio Ambiente, Oscar Dominguez e Paola Cappellaro per la direzione creativa dell’evento.

Mercoledì 13 dicembre, Cinema Teatro Sarti dalle ore 9 alle ore 16.30 ci sarà il convegno a tema Verde “Come un seme a primavera – Resistenza e Rinascita”. Il programma completo sulla pagina Facebook Faenza Giardini a Natale.

Non mancherà anche l’animazione natalizia nelle zone alluvionate. Borgo, Borgotto, Orto Bertoni, Piazza Ferniani saranno teatro di spettacoli musicali. Sabato 9 dicembre presso la palestra Lucchesi, dalle ore 15 ci sarà musica dal vivo con “Favole e Veleno“ con ospiti: il pianista Bertoni e il coro Loading.

Domenica 10 dicembre dalle ore 16:30 sarà il momento dei “Voices of Joy – Canti Gospel”.

Domenica 17 dicembre presso la Zona Borgotto in Via Giovanni Della Valle, dalle ore 15 musica dal vivo con “Old Stories American Folk”, il cantautore Andrea Campi e i “Canterini Romagnoli”.

Sabato 23 dicembre all’Orto Bertoni, dalle ore 15 alle ore 19 ci sarà lo street food, mercatino artigianale, animazione, musica e divertimento.

Domenica 7 gennaio 2024 a Piazza Ferniani (conosciuta come Bassa Italia) dalle ore 15 musica dal vivo con il cantautore Claudio Toschi e il pianista Gabriele Bertozzi. Ospiti il bassista e produttore Loris Ceroni con la cantante Antonella Nuti. Non mancheranno banchetti di attività del territorio e per i più piccoli laboratori e aree dedicate.

Dal 24 dicembre al 7 gennaio presso il Convento di San Francesco (ingresso a sinistra della chiesa) sarà allestito il presepe meccanico a cura di Christmas Dancing Lights che potrà essere visitato ai seguenti orari feriale: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Festivi: dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 19:30 e domenica 14 e 22 gennaio 2024 dalle 15 alle 19:30.

L’inaugurazione sarà domenica 24 dicembre alle ore 10:00 (con vino e castagne per tutti) mentre venerdì 8 dicembre consegna della donazione per il restauro del presepe meccanico in collaborazione con Melinda, Turismo Val di Non e Banca Rurale Val Di Non Rotaliana e Giovo.

Nello spazio ceramica Faenza di via Pistocchi 16 si terrà dal 8 dicembre al 7 gennaio una mostra ceramica per grandi e piccini dal titolo “E’ arrivato Babbo Natale”. Si tratta di progetto di Ente Ceramica Faenza.

Tutti i giorni, dal 9 dicembre al 6 gennaio, dalle 9 alle 20, sarà possibile partecipare alla Caccia al Pandoro nelle vetrine del Borgo. Si entrerà nell’avventura aiutando gli elfi a recuperare gli ingredienti per preparare i Pandori tramite il QR-code che trovi sulle vetrine.

La caccia ha inizio da Corso Europa, 40. Chi completa la Caccia al Pandoro potrà ritirare il proprio premio al negozio Le Botteghe di Via Pistocchi, 10 nei seguenti giorni: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. L’evento è a cura di Christmas Dancing Lights.

Per tutto il periodo delle feste, a partire dal 2 dicembre, nella cornice di Piazza Martiri della Libertà sarà attiva la pista di pattinaggio adatta a tutte le età, aperta nei giorni feriali dalle 15 alle 23, sabato e festivi (incluso vacanze natalizie scolastiche) dalle 10 alle 23.

Fino al 7 gennaio in Corso Saffi sarà installato il bruco mela. L’attrazione è aperta nei giorni feriali dalle 15.30 alle 19.30, sabato e festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30.

In Piazza della Libertà, di fronte alla scalinata del Duomo, non mancherà l’Ufficio Postale di Babbo Natale. Gli elfi accoglieranno nella loro casetta di legno i bambini che vorranno dedicare un disegno, un pensiero o richiedere il loro regalo a Babbo Natale. Inoltre, sarà possibile imbucare la propria letterina nell’apposita cassetta. I cittadini potranno portare ala casetta giochi, libri, vestiti, prodotti per l’infanzia, tutti rigorosamente nuovi e altri doni da regalare, consentendo così a tutti i bambini e le bambine, anche meno fortunati, di avere un regalo da scartare sotto l’albero, grazie alla collaborazione del Centro Aiuto alla Vita. L’Ufficio Postale di Babbo Natale è aperto nelle giornate del: 2-3, 8-9-10, 15-16-17, 22-23-24 dicembre dicembre dalle 16 alle 19. Questa proposta è realizzata grazie al contributo di Caviro Extra.

Inoltre, domenica 17 dicembre dalle 17, i Centauri di Faenza, organizzati dal Moto Club Winter Bikers, consegneranno a bordo delle loro moto pacchi “rombanti”.

Domenica 3 dicembre in Piazza del Popolo, tornerà il mercato straordinario organizzato dalle Associazioni Confesercenti e Confcommercio.

Sabato 9 dicembre dalle 16 alle 18 la “Jingle Band”, ovvero la street band dei Babbi Natale, arriva nella Piazza del Popolo di Faenza per animare il centro a suon di percussioni e strumenti a fiato.

Sabato 16 dicembre alle 16:30 il coro di Artistation School of Art animerà il villaggio di Natale di Piazza della Libertà con canti sotto l’atmosfera e le luci dell’albero grazie alla direzione di Mirko Nanni.

Sempre in Piazza della Libertà e sempre sabato 16 dicembre, dalle 17 alle 18:30 la Brass Band, propone un percorso sonoro che spazia dagli anni ’20 fino agli anni ’50 con la direzione del maestro Vincenzo Casamenti.

Dalle 11 di sabato 23 dicembre presso Corso Europa si terranno i canti dei piccoli allievi del Children’s Music Laboratory a cura di Lorenza Garavini e Martina Drudi Scuola Comunale di Musica “Giuseppe Sarti”. Dalle 16 si esibirà la Marching band natalizia a cura della scuola Sarti.

In Corso Europa, per festeggiare la fine dell’anno, il 30 dicembre ci sarà un pomeriggio a misura di bambino con artisti di strada, laboratori, gonfiabili e tanto altro.

Sempre sabato 30 dicembre altro evento musicale in centro. Questa volta il palco sarà la scalinata del Duomo di Piazza della Libertà. Dalle ore 17:30: Maratona Letteraria a favore degli Alluvionati. A Cura del MEI, Comitato Scrittori Unione Romagna Faentina, Edizioni Tempo al Libro, Compagnia Teatrale Solaroli e altre realtà.

Dalle ore 22 di domenica 31 dicembre in piazza del Popolo sotto la torre dell’orologio ci sarà il Brindisi di Mezzanotte. In apertura i Bubbas Brigada e il live degli Alluvionati del Liscio e alle ore 24 brindisi sotto la Torre dell’Orologio con Spumante e Panettone per tutti. Durante il pomeriggio distribuzione di pizza gratuita in collaborazione con il Molino Naldoni.

Servizio trasporti

Durante le feste sarà attivo anche il servizio GreenGo linee A e C domenica 3, venerdì 8, domenica 10 – 17 – 24 – 31 dicembre dalle 8.30 alle 10.00, dalle 12.00 alle 15.30, dalle 17.00 alle 20.15

Partnership con Caviro

Dal 1 al 31 dicembre la partnership con tra il Consorzio e Caviro permette, a fronte di un acquisto minimo di 20€ con scontrino unico presso i negozi associati, di ricevere una cartolina valida per il ritiro gratuito di una bottiglia di Novebolle Romagna DOC Spumante Vigneti Romio e una di Sangiovese Romagna DOC Terre Forti, da effettuarsi presso la Caviroteca, in via Convertite 12, Faenza entro il 28 febbraio. La cartolina contiene, inoltre, la CAVIROTECA CARD, valida fino al 30 novembre 2024 con sconto del 20% da utilizzare per l’acquisto di altri vini.

Faenza Gift Card

Il periodo natalizio è inoltre una buona occasione per regalare la Faenza Gift Card, la carta regalo che può essere spesa negli esercizi commerciali del centro storico faentino che hanno aderito all’iniziativa, consultabili al sito www.faenzacentro.it/gift-card. Deciso l’importo da caricare, la card può essere ottenuta rivolgendosi agli uffici del Consorzio Faenza C’entro tel. 0546 061945, oppure richiedendola alle tabaccherie ed edicole che collaborano con esso.