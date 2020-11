Nastri, pellicole e foto di famiglia cercasi: un progetto per raccontare la storia di Ravenna grazie al contributo dei cittadini

L’associazione Sguardi in Camera, in collaborazione con il laboratorio FrameLab del Dipartimento Beni culturali dell’Università di Bologna, ha lanciato un bando pubblico con lo scopo di raccogliere materiale che servirà per ricostruire la storia di Ravenna e di alcune zone specifiche come la Darsena, che nel tempo ha subito significativi cambiamenti e interventi di riqualificazione. L’associazione, dal 14 novembre al 16 gennaio, invita quindi tutti i cittadini a cercare nelle proprie case e soffitte pellicole, vecchie fotografie, film amatoriali girati negli anni passati, tutto ciò quindi che potrebbe fornire una testimonianza di come era la Ravenna del passato. Le copie digitali di questi preziosi documenti, che rischiano altrimenti di essere perduti per sempre, verranno inoltre conservati per realizzare un archivio pubblico che sarà presentato in anteprima nell’aprile 2021.