Torna l’incontro annuale tra il pubblico e l’arte, la Pro Loco di Punta Marina Terme APS in collaborazione con Alan del Ristorante Molinetto e l’Architetto Vendramin, organizza la settima edizione “PUNTA ALL’ARTE E ARRIVI SU MARTE”.

La particolare manifestazione, sempre più apprezzata dal pubblico e dagli artisti, ad oggi oltre 100 iscritti, si svolgerà a Punta Marina Terme lungo Viale Dei Navigatori , dalle ore 9 del 15 giugno alle ore 23 di domenica 16 giugno e sarà aperta ad artisti pittori, scultori, mosaicisti, affermati e non, di ogni età e provenienza. Gli artisti esporranno le loro opere da studio “en plein air” assecondando le proprie inclinazioni e stili e parteciperanno al concorso dal titolo “OMBRELLONE D’AUTORE” utilizzando vernici, stoffe, carta o altro materiale utile a personalizzare gli ombrelloni da spiaggia, che si trasformeranno nell’arco delle due giornate sotto i vostri occhi, vi consigliamo di fare una passeggiata in vari momenti delle due giornate per vedere la trasformazione degli ombrelloni.

Gli ombrelloni personalizzati dagli Artisti verranno esaminati e premiati da una giuria composta da esperti degli enti artistici ravennati: Accademia di Belle Arti e Liceo Artistico Nervi Severini.

Alcuni dei componenti di giuria saranno:

Paola Babini – Accademia delle Belle Arti di Ravenna;

Paolo Taroni – dirigente scolastico Liceo Artistico ”Pierluigi Nervi” di Ravenna

Cristina Morigi – Liceo Artistico “Pierluigi Nervi” di Ravenna

Marzia Perroni – Società Silla

Sergio Monti – giornalista

Virginia Tassinari- Interior design

Francesco Vendramin – architetto

Quest’anno ci sarà anche il premio speciale “Molinetto Arte e Cucina” del valore di 500 euro che sarà valutato dalla giuria.

Il Pubblico presente potrà esprimere la propria preferenza votando un ombrellone ed i premi saranno i seguenti:

1° classificato 400 euro

2° classificato 300 euro

3° classificato 200 euro

Gli ombrelloni dipinti dagli artisti saranno abbinati ad un esercente che desidera sostenerlo.

I primi 20 ombrelloni saranno poi messi all’asta e il ricavato verrà devoluto all’Accademia delle Belle Arti di Ravenna e al Liceo Artistico Nervi.

Sabato 15 dalle 18 e domenica alle 12 e alle 18 al parco pubblico di Punta Marina Terme la Pro Loco Punta Marina Terme APS, sarà aperta con lo stand per farvi gustare la saraghina.

Sabato 15 alle ore 21 suonerà per noi l’Orchestra Giovanile BenTiVoglio (Direttore Emiliano Bernagozzi) mentre domenica 16alle ore 21 saremo in compagnia dei “Work in Progress”.