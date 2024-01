“Ad Alfonsine sta prendendo forma un progetto civico che si pone come alternativa credibile alla storica amministrazione di sinistra.

Questo progetto fatto da liberi cittadini si costituirà come lista civica e si presenterà alle prossime elezioni amministrative con l’obbiettivo di invertire il declino che da anni sta investendo la nostra città.

Il fortunale del 22 luglio ha evidenziato le lacune organizzative e gestionali della attuale amministrazione, ma non solo, pensiamo che la gestione degli istituti scolastici debba essere completamente rivista, ci riferiamo alla manutenzione ed alla cura degli immobili, pensiamo al mondo imprenditoriale ed artigianale che ad Alfonsine è particolarmente vivace, che trova nell’amministrazione un ostacolo, un nemico che mette in campo percorsi burocratici antiquati e ideologici .

Stiamo ragionando su un nuovo approccio riguardante l’arredo urbano ed il verde pubblico, con un occhio particolare alle attività del centro, pensiamo che ci sia bisogno di dare nuovo slancio agli eventi ed alle attività culturali, vorremmo invertire la tendenza data dall’immobilismo della amministrazione portando eventi in piazza e dando opportunità di lavoro ai negozianti ed alla città i generale, rendendo Alfonsine attrattiva per una platea più ampia possibile.

Stiamo lavorando al “tavolo per le politiche giovanili”, un progetto ambizioso che vede il coinvolgimento delle nuove generazioni con l’intento di contrastare la solitudine e per dare la possibilità ai ragazzi di esprimere le proprie peculiarità, questo anche attraverso l’impegno civile ed il coinvolgimento di persone più mature.

Questi sono solo alcuni dei punti programmatici di un programma più articolato e complesso che presenteremo al più presto alla nostra città attraverso una conferenza stampa aperta al pubblico, certi che possa incontrare l’interesse ed il supporto della cittadinanza.

Daniela Ali Presidente del gruppo, motore delle attività di FUTURO per ALFONSINE, attiva nel mondo del volontariato anche a sostegno degli animali sostiene la partecipazione della cittadinanza, incontra cittadini e gruppi di interesse per allacciare alleanze e coinvolgere le persone interessate a questo ambizioso progetto.

A tutti ricorda questa frase che è diventato il nostro slogan “non chiederti cosa può fare la tua città per te ma chiediti cosa puoi fare tu per la tua città” .”