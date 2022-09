La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato un bando dedicato alle imprese cooperative del settore pesca finanziato con risorse Feamp (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) 2014-2020.

Con questo avviso, la Regione fissa condizioni e termini per la presentazione delle domande di contributo per la partecipazione ad eventi fieristici.

“Un modo per migliorare la competitività è certamente partecipare a eventi fieristici: oggi le Cooperative e le Piccole e medie imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura dei nostri territori hanno la possibilità di farlo grazie a contributi messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna”. Così il consigliere regionale Pd Gianni Bessi, che sottolinea anche come per le imprese romagnole del settore sia strategico puntare su tutte quelle azioni mirate ad accrescere la loro competitività.

Le domande possono essere presentate online accedendo direttamente alla sezione agricoltura del sito della Regione. “C’è tempo fino al 3 ottobre- sottolinea Bessi che evidenzia come – Questa misura permette alla Regione di sostenere la tracciabilità, la certificazione, la commercializzazione e le campagne di comunicazione e promozione in due settori importanti come pesca e acquacoltura, al fine di promuovere la qualità e il valore aggiunto delle produzioni ittiche”.