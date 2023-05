“Grazie all’attenzione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, si accelera su 21 opere fondamentali per il Paese.

La Romagna vedrà così finanziate tre opere per un totale di circa 140 milioni di euro. Tra queste la fondamentale e tanto attesa variante all’abitato di Santa Giustina nel comune di Rimini, per la quale sono stati stanziati gli 11 milioni di euro residui su un totale di 22,2 milioni.

In provincia di Ravenna invece sono stati finanziati i lavori per l’adeguamento della SS67 Adriatica nel tratto che va da Classe al Porto di Ravenna ed infine la variante di Castelbolognese progetto essenziale per la comunità e atteso da più di 50 anni.

La Lega dimostra, come sempre, di essere vicina al territorio e alle esigenze dei passando dalle parole ai fatti”. – Lo dichiara il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega in Romagna.