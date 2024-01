“In questi primi giorni di contatti e di colloqui inizia a prendere forma la coalizione che costruirà il programma a sostegno della candidatura di Elena Zannoni alle Elezioni Amministrative del prossimo 8 e 9 giugno per la carica di Sindaco del Comune di Lugo.

Dopo il pronunciamento della direzione del PD, sono infatti arrivate nelle ultime ore le prime dichiarazioni pubbliche di due realtà che hanno scelto sedersi al tavolo di redazione del programma che accompagnerà il centro sinistra all’appuntamento elettorale.

In ordine temporale, prima il Movimento 5 Stelle che ha reso nota l’intenzione di costruire un percorso “con il fine di raccogliere proposte che facciano il bene di Lugo e dei suoi cittadini” riconoscendo in Elena Zannoni una persona “disposta ad aprire le pagine di un nuovo libro nei rapporti fra le forze progressiste, moderate e civiche”.

Poche ore fa poi, anche la lista civica Insieme per Lugo ha annunciato il suo appoggio: “La lista civica Insieme per Lugo, che alle precedenti amministrative sostenne la coalizione di centrosinistra guidata dal Sindaco Ranalli, scende in campo anche per le Amministrative 2024 come forza eterogenea e rappresentativa di tante diverse anime, accomunate dall’amore per la città”.

“Sono onorata – spiega la candidata sindaca Elena Zannoni – della fiducia che Movimento 5 Stelle e Insieme per Lugo mi hanno accordato dopo i primi incontri e del senso di responsabilità che ho avvertito confrontandomi con i rispettivi rappresentanti. Questa disponibilità a partecipare al tavolo non era scontata ed è un primo passo che va nella direzione auspicata. Ritengo entrambi interlocutori seri e importanti all’interno di una colazione che deve essere il più ampia possibile, e al contempo coesa, per poter rappresentare le diverse anime della città. Abbiamo già avuto modo di condividere diverse priorità sul programma, nella convinzione di poter lavorare insieme per lo sviluppo e la coesione di tutto il territorio”.

Se da una parte Insieme per Lugo è una gradita conferma e continuerà a raccogliere tutte quelle forze civiche che non si riconoscono in uno degli altri partiti che si schierano nel centrosinistra, con il Movimento 5 Stelle la compagine si amplia e si arricchisce di spunti programmatici, già definiti “ampiamente condivisibili” dalla candidata: tra gli altri, la riforma del decentramento, l’impegno a favore dell’acqua pubblica, della sanità universalistica e della mobilità sostenibile.

Mentre proseguiranno i colloqui con le altre forze politiche della città alla ricerca della creazione di una coalizione sempre più ampia, partirà ora il confronto sul programma, sui principali temi che saranno affrontati nel corso della campagna elettorale e sui progetti che dovranno essere concretizzati nel futuro.”