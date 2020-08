L’Unione Europea ha messo a disposizione quasi 809 miliardi di Euro per fronteggiare la grave crisi economica indotta dall’epidemia Covid, assegnando all’Italia la fetta più consistente, 209 miliardi. Il risultato è stato tale perché si é tenuto conto, nella ripartizione, di tre fattori: la popolazione residente, il reddito pro-capite e il tasso di disoccupazione medio degli ultimi 5 anni – ha affermato Donato Rinaldi, il referente del Moviemento 24 Agosto – Equità Territoriale per la regione Emilia Romagna

Gli ultimi due (reddito poco più della metà che al Nord e disoccupazione tripla) indirizzano verso il Mezzogiorno. A questa macro area nonostante il 34% della popolazione e il 41% del territorio, lo Stato finora ha destinato solo il 26% della spesa pubblica e sottrae 61 miliardi di Euro l’anno, come certificato dall’ente di Stato Conti Pubblici Territoriali”.

“Calcolando la quota spettante al Sud e Isole, con i tre criteri stabiliti dall’Ue, al Centro Nord spettano 63,7 miliardi, al Sud e Isole 145,2, ovvero il 70% del totale.

Però, mentre un euro investito al Nord produce un beneficio di appena il 5% verso Sud e Isole, un euro investito al Sud ne genera uno di 40,9% verso il Centro-Nord.

È l’effetto di “interdipendenza economica” – ha sottolineato Rinaldi-. Quindi, la ricchezza nazionale cresce se a crescere è il Mezzogiorno: negli anni in cui l’economia italiana correva su due gambe, Nord e Sud, quelli del dopoguerra e in cui i governi investivano un po’ di più al Sud, con la Cassa per il Mezzogiorno, sono stati quelli record per la nostra economia.

Secondo una tabella ufficiosa che si fa risalire alla ministra De Micheli, invece, al Centro-Nord andrebbero 125,4 miliardi, al Sud e Isole solo 83,6: il 40% del totale a fronte del 70% dovuto in base ai criteri europei”.

“Tenendo conto dell’effetto interdipendenza, con la ripartizione penalizzante della De Micheli, al Nord in definitiva andrebbero oltre 153 miliardi di Euro, al Sud solo 55,6, ovvero il solito 26% per una popolazione del 34%” ha ribadito il referente M24A ET Emilia Romagna.

“Alle risorse della Unione Europea, l’Italia dovrebbe però aggiungere fondi nazionali per recuperare il gap di risorse finora sottratte al Sud e alle Isole, per ridurre il divario economico e di infrastrutture del Mezzogiorno con il resto del Paese e realizzare l’equità territoriale.

Tutti gli investimenti a Sud dello Stato italiano (e delle società di proprietà statale), quindi, dovranno tenere conto, d’ora in poi, anche della variabile “effetto interdipendenza” (quel 40 per cento che da Sud torna a Nord), se davvero si vuol “rimuovere”, come scritto nella Costituzione, la distanza scavata da anni di iniquità fra due aree dello stesso Paese ed proprio per ciò che abbiamo inviato come M24A-ET una nostra nota, con allegati, ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale dell’ Emilia Romagna” conclude Donato Rinaldi, referente M24A ET Emilia Romagna.