In questi giorni di emergenza per l’Italia, Mokador ha voluto dare un suo contributo a sostegno delle famiglie.

Raccogliendo l’appello del comune di Faenza Mokador ha versato una somma di 15.000 € destinata alla solidarietà alimentare, che si trasformerà in buoni spesa che i cittadini in gravi difficoltà economiche potranno richiedere nelle modalità indicate sul sito del comune.

“Da sempre legati al nostro territorio nel quale Mokador lavora da oltre 50 anni” spiega Matteo Castellari, Presidente del Cda di Mokador “abbiamo sentito il dovere di aderire immediatamente all’iniziativa del Comune e di fare la nostra parte per supportare chi in questo difficile momento si sta trovando, suo malgrado, in condizioni di fragilità.

Uniti supereremo questa fase della nostra vita di comunità; il nostro spirito e la nostra determinazione ci sosterranno per ripartire, senza lasciare indietro nessuno come in una famiglia.

Speriamo che questo piccolo gesto possa costituire un sostegno concreto ai più provati dagli eventi connessi alla pandemia in atto.”