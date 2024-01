Per la prosecuzione dei lavori e la parziale modifica dell’occupazione dell’area di cantiere in piazza Fratti, da oggi, 18 gennaio, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità:

– per i veicoli circolanti in corso Matteotti, obbligo di svolta a destra in direzione viale Stradone;

– per i veicoli circolanti in viale Marconi: nella corsia di destra obbligo di svolta a destra in direzione via Batticuccolo; nella corsia centrale è consentito proseguire dritto verso corso Matteotti o svoltare a sinistra in direzione viale Stradone.

Il termine dei lavori nell’area e quindi delle modifiche alla viabilità è previsto entro venerdì 26 gennaio. Ulteriori modifiche verranno comunicate preventivamente.