Via libera alla grande sala slot di Faenza. Italia Viva: “Il Comune spieghi”. Rischio ricorsi

Via libera alla sala slot di via Granarolo. Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, i nuovi luoghi sensibili mappati in zona, la chiesetta di via Ravegnana e il parco Tonito Emiliani, non hanno bloccato l’iter autorizzativo. I residenti speravano in un precedente analogo a quanto accaduto diversi anni fa all’Orto Bertoni, ma questa volta l’intera vicenda ha avuto uno sviluppo diverso. E i malumori per una decisione, che in molti vedono in controtendenza con l’amministrazione passata, iniziano ad affiorare.