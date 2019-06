«L’occasione ci veniva offerta dal consiglio comunale di giovedì sera con l’elezioni dei nuovi consiglieri dell’Unione della Romagna Faentina: grazie al duro lavoro anche del Popolo della Famiglia si era arrivati ad ottenere 2 rappresentanti in URF con l’auspicio di vedere tutte le minoranze rappresentate.» afferma il capogruppo del Popolo della Famiglia Mirko De Carli. «Confermiamo la nostra amarezza per aver visto la lista civica “Riolo Viva” chiudersi nell’eleggere due suoi membri privando una rappresentanza completa di tutte le forze presenti nel consiglio comunale riolese nell’URF» prosegue De Carli, che conclude «non accogliendo lo spirito della riforma dello statuto dell’Unione tesa a garantire maggiore rappresentanza e non maggiore peso politico ai gruppi già presenti. Noi continueremo a lavorare per il paese e per questo lunedì sarò a colloquio con il sindaco Nicolardi per presentargli alcune proposte che porteremo all’attenzione della cittadinanza, frutto del dialogo con operatori del territorio: le priorità sono e saranno turismo e agricoltura”.