Ci sarà anche Mirko Casadei sul palco di Sanremo per celebrare i 70 anni di Romagna mia, un capolavoro senza tempo scritto dal maestro Secondo Casadei nel 1954 che ha conquistato il cuore di tutti gli italiani grazie al successo nazionale ottenuto da Raoul Casadei.

Accompagnato dai suoi solisti Marco Lazzarini al sax, Stefano Giugliarelli alla chitarra e voce, e Valeria Magnani al violino e voce, impreziosirà la performance dei giovani artisti dell’orchestra della generazione Z Santa Balera.

Non poteva mancare all’appuntamento voluto da Amadeus in questa grande festa della musica il figlio del leggendario Re del Liscio, Raoul Casadei, che l’ha portata oltre i confini nazionali. Se Raoul l’ha reso un brano amato e conosciuto in tutta Italia da nord a sud, è grazie al lavoro di ricerca e contaminazione con artisti italiani e internazionali, che Mirko da anni porta avanti, che Romagna mia è un inno conosciuto in tutto il mondo. (Ansa)