Giovedì 13 gennaio torna l’appuntamento mensile aperto al pubblico del Gruppo Astrofili Faenza, presso la sede in Via Zauli Naldi 2 a Faenza (ingresso dal terrazzo della palestra delle scuole Carchidio-Strocchi).

L’incontro sarà anche trasmesso in diretta su YouTube, e sarà la settima puntata della serie “Usciamo a Riveder le Stelle”.

In apertura, dalle 20, nuvole permettendo, osservazione guidata del cielo, ad occhio nudo e con binocoli e telescopi.

Dalle 21 il chimico Alessandro Graziani parlerà dell’ipotesi di creare miniere nello spazio: “Miniere nello spazio: necessità o utopia ?” il titolo dell’incontro.

Le risorse sulla terra non sono infinite e i singoli Paesi si mostrano sempre più avidi e affamati di alcune in particolare: Cobalto, Oro, Neodimio e altre.

E se la soluzione si trovasse al di fuori del nostro pianeta? Gli asteroidi sono numerosi, ricchi di questi elementi e relativamente vicini. Ma sarà possibile farlo? È la nostra unica possibilità o un sogno?

Questo intervento sarà anche trasmesso in diretta su YouTube dalle 21, nel canale del Gruppo Astrofili.

A seguire, dalle 22, riprende l’osservazione del cielo con i presenti, meteo permettendo.

Nel rispetto delle norme vigenti, per partecipare dal vivo sarà richiesto il green pass rafforzato (valido per 9 mesi dalla vaccinazione o per 6 mesi dalla guarigione) e sarà obbligatorio indossare la mascherina. La capienza è limitata, ed è necessaria la prenotazione attraverso la pagina Facebook del Gruppo Astrofili Faenza oppure telefonando al 340 774 22 41