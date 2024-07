Inaugurata al Fontanone la mostra “Fuochi Blu” dell’artista Francesca Cerfeda, curata da Margaret Sgarra per la Prospettiva Estiva per il Fontanone.

“L’installazione ceramica site specific di Francesca Cerfeda al Fontanone di Faenza unisce il terrestre e lo spirituale, evocando simboli, misteri e storie antiche. Esplora il fenomeno dei fuochi fatui, fiammelle blu che compaiono in luoghi misteriosi come paludi e cimiteri, rappresentando anime perse in cerca della propria strada. Il dialogo tra l’installazione e lo spazio del Fontanone riflette un’indagine concettuale e personale. La ricerca delle anime attraverso sentimenti e relazioni affettive si intreccia con il culto delle anime pezzentelle e la figura di Lucia, protettrice degli innamorati, legata alla Chiesa di Santa Maria del Purgatorio ad Arco a Napoli. L’opera combina amore, trasformazione, memoria e ritualità, suggerendo una lettura attraverso l’occulto e i segni dell’Universo”.

La mostra “Fuochi Blu” continuerà ad accogliere i visitatori con eventi speciali. In particolare, giovedì 1 agosto 2024, è prevista una serata ricca di iniziative:

– Dalle ore 18.30: apertura della mostra

– Dalle ore 18.30 alle 20.30: sarà presente una postazione per la lettura dei tarocchi

– Alle ore 20.45: spettacolo “Tarot” della Compagnia di Teatro dei Tarocchi, un ramo del teatro di improvvisazione che sfrutta le carte dei Tarocchi come ispirazione e come struttura di riferimento per costruire storie

Si ricorda che fino al 3 agosto 2024 la mostra sarà visitabile solo previa prenotazione. Per organizzare la propria visita, è necessario contattare l’associazione all’indirizzo email infofattidarteassociazione@gmail.com.