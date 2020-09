“Ci è stato rappresentato e documentato che in località Lido Adriano, tra la strada litoranea e la spiaggia, esiste uno stradello privato di uso pubblico che versa in condizioni di degrado e insicurezza”.

Lo denuncia Pasquale Minichini, capogruppo di Lista per Ravenna nel Consiglio territoriale del Mare. Minichini ha segnalato il problema anche al Comandante della Polizia Municipale e al Consiglio Territoriale del Mare

“Invaso da erbacce e rifiuti, con pietre sparse risalenti ad un preesistente muretto di delimitazione, denso di sconnessioni e di avvallamenti, risulta pericoloso per chi vi transita e di improbo utilizzo per le persone anziane e per quanti, avendo difficoltà motorie, devono usare deambulatori o carrozzine”.

Le richieste di Minichini: “È necessario che la Polizia locale attivi le proprie competenze, funzioni e relazioni istituzionali affinché vengano esercitate sullo stradello in questione le attività antidegrado ordinarie di pulizia e manutenzione e quelle straordinarie di percorribilità e stabilizzazione dello sterrato, rispettivamente in capo all’amministrazione comunale e alla proprietà del terreno, o comunque sulla base delle dovute valutazioni tecnico-giuridiche”.