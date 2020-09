“Ci associamo allo sgomento dei genitori del Liceo Scientifico Oriani che ci hanno contattato: a pochi giorni dall’inizo dell’anno scolastico, ovvero l’otto settembre, sono stati informati che ben 40 studenti non potranno recarsi a scuola dal primo giorno ma dovranno seguire le lezioni telematicamente da casa per almeno la prima settimana, inoltre, non sarà garantito l’orario pieno dal primo giorno” afferma Mauro Bertolino, Coordinatore Emilia Romagna Alleanza di Centro per i territori.

“La mancanza di docenti non assegnati per tempo e il ritardo nella consegna dei banchi ha creato questa assurda situazione. Non ci resta che constatare l’inadeguatezza di chi ci governa che dallo stop delle scuole di sette mesi fa ad oggi non è riuscito a mettere a punto uno straccio di piano per una ripartenza sicura e in sicurezza del comparto scolastico” conclude Bertolino.