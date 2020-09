Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei 110 nuovi casi, 53 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 40 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 11 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 21. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42 anni.

Su 64 nuovi asintomatici, 20 sono stati individuati attraverso gli screening e i test introdotti dalla Regione, 5 tramite i test pre-ricovero, 39 grazie all’attività di contact tracing. Per quanto riguarda la situazione sul territorio, il maggior numero di casi si registrano nelle province di Ravenna (30), Bologna (21) e a Forlì (11).

Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 30 nuovi casi: 18 asintomatici e 12 con sintomi, 27 in isolamento domiciliare e 3 ricoverati, 14 maschi e 16 femmine. Tre casi risultano importati dall’estero (2 dalla Moldavia, 1 dalla Gran Bretagna); 11 casi emersi come contatti di casi già noti in ambito famigliare (6) e amicale per contatti con persone fuori provincia (3); 7 casi sporadici per sintomi; 5 casi per screening in ambienti a rischio; 3 casi per screening professionali; 1 per tampone eseguito come da controllo per ricovero ospedaliero.