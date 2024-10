Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo cinquantaduenne per tentata estorsione aggravata nei confronti di un altro cittadino italiano.

In particolare, le Volanti, intorno a mezzogiorno, sono intervenute in una piazza del centro cittadino, su richiesta della vittima, la quale rappresentava di essere stata appena aggredita in strada dallo zio di un suo amico, che l’avrebbe minacciato puntandogli contro un coltello; nella circostanza, l’uomo avrebbe preteso la restituzione di una grossa somma di denaro prestata alla persona offesa da suo nipote.

Appena raccolte le prime descrizioni dell’aggressore, già noto agli operatori di Polizia in quanto soggetto pluripregiudicato, sono iniziate le ricerche. L’aggressore è stato rintracciato dopo qualche minuto in una struttura situata nelle vicinanze.

Sul posto, occultato all’interno di un cestino all’interno dello stabile, è stata rinvenuta l’arma utilizzata per intimorire l’interlocutore, così come ricostruito peraltro dalla testimonianza resa da una persona che aveva assistito ai fatti.

L’arrestato è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica in attesa del giudizio di convalida.