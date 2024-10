A causa dell’abbondante precipitazione, sistema fognario in crisi nella zona del porto, lungo la Classicana, dove la sede stradale si è riempita d’acqua e le auto faticano a procedere. L’acqua ha iniziato ad uscire dai tombini quando il sistema fognario non è più stato in grado di accoglierla. Una vettura è persino rimasta bloccata e per soccorrere il conducente è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Sommersa l’area della rotatoria di fronte alla sede della Sapir.