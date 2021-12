Il Natale di Milano Marittima si accende con l’inaugurazione di Mima Wonderland, il paese delle meraviglie fatto di suggestive decorazioni e luminarie scenografiche, con il Christmas Grotto, la pista di pattinaggio, il mercatino gourmet e il cielo stellato del Christmas Universe in omaggio a Dante Alighieri.

Sarà proprio il Christmas Grotto allestito all’interno della Rotonda Primo Maggio a ospitare il taglio del nastro sabato 4 dicembre alle 17,15 alla presenza del sindaco di Cervia Massimo Medri e dell’assessore agli Eventi Michela Brunelli.

Dopo il successo della prima edizione, i piccoli ospiti avranno di nuovo la possibilità di vivere l’esperienza immersiva nel fantastico Mondo del Grotto, visitare i suoi Borghi, scoprire la tana dei grandi amici polari, incontrare le renne canterine, lasciandosi conquistare dalla magia del Natale. Disponibile il face painting per i bambini che possono anche scrivere, con l’aiuto degli elfi, la lettera al grande Babbo Natale consegnandola direttamente nelle sue mani.

Gradito ritorno è la pista di pattinaggio in viale Gramsci, quaranta metri di ghiaccio per pattinare in spensieratezza e convivialità, così come il Mercatino Gourmet.

Quest’anno Mima Wonderland illumina il cielo per ‘ riveder le stelle’ in omaggio al Sommo Poeta, con una pioggia di stelle e di giganti galassie nei viali del centro. Il Christmas Universe, l’universo di pianeti, lune, supernova e sfere luminose che colorano il cuore del salotto cittadino rimarrà allestito fino al 15 febbraio 2022.

Mima Wonderland, promosso dalla Proloco di Milano Marittima, iè deato e prodotto da CELS GROUP e co-finanziato grazie al contributo del Comune di Cervia.