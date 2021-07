La campionessa italiana 2021 di ginnastica ritmica è Milena Baldassarri, che mantiene il titolo vinto lo scorso anno, centrando il terzo della sua carriera. L’Aviere dell’Aeronautica Militare, con il complessivo di 100.450 punti (CE 25.750 – PA 25.900 – CV 27,550 – NA 21.250), vince il campionato assoluto davanti a Sofia Raffaeli. Il talento marchigiano, anche lei alla corte della Cantaluppi e della Ghiurova alla Ginnastica Fabriano, protagonista in Coppa del Mondo a Sofia, Tashkent, Baku e Pesaro e che lo scorso anno, nell’impianto trentino, si era presentata tra le senior, a sedici anni, con un bronzo nel concorso generale e un oro alle clavette, si migliora e vince la medaglia d’argento con 97,900 punti (CE 25.350 – PA 23.850 – CV 25.850– NA 22.850). Terzo posto per Alexandra Agiurgiuculese (CE 23.650 – PA 25.100 – CV 22.250 – NA 22.250) che, dopo la medaglia d’oro alla palla alla World Cup di Baku e l’ottima prestazione in maglia azzurra nell’Egyptian Pharahos Cup a Il Cairo, conquista il terzo posto con 93.250 punti. Ai piedi del podio folgaretano troviamo, invece, Sofia Maffeis (Polisportiva Varese) a quota 83.900.

Negli intervalli del lunghissimo programma di questa tre giorni nell’Alpe Cimbra, che comprende anche il Campionato di Insieme GOLD (in diretta YouTube sul canale della Federginnastica), Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea e Daniela Mogurean – con le riserve Laura Paris, Alessia Russo e Talisa Torretti – si sono esibite nei due esercizi ufficiali con le 5 palle e i 3 cerchi e 4 clavette, gli stessi con i quali le Farfalle azzurre di Emanuela Maccarani tenteranno il loro assalto al podio giapponese, ad inizio agosto.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato il numero uno della Federazione Ginnastica d’Italia, il cav. Gherardo Tecchi, il presidente dell’APT Alpe Cimbra, Nicola Port, il consigliere FGI, Marina Piazza e l’Assessore allo sport del Comune di Folgaria, Andrea Mattuzzi.

Durante la giornata si sono svolte anche le qualificazioni delle squadre Giovanili e Open, impegnate nel Campionato di Insieme GOLD 2021. Nelle finali di domani rivedremo, rispettivamente, i primi dodici team che hanno raggiunto la vetta della classifica. Tra le giovanili rivedremo: L’Impronta, l’Estense Putinati Ferrara, la Fortebraccio Perugia, l’Endas Cervia, la Gimnall Pesaro, l’Udinese, Ginnastica Riboli, Ginnastica Rimini, Rho Cornaredo, la Ginnastica Fabriano, la Motto Viareggio e la Polisportiva Varese mentre, nell’Open, gareggeranno nuovamente l’Eurogymnica Torino, la Valentia, l’Iris Giovinazzo, l’Auxilium Genova, la Ritmica 2000 Quarti Sant’Elena, la Raffaello Motto Viareggio, la Virtus Gallarate, l’Olimpia Senago, l’Estense Putinati Ferrara, la Moderna Legnano, la Pontevecchio Bologna e l’Aurora Fano.