Un laboratorio artistico dedicato al fiore di loto. Venerdì 15 maggio Anna Maria Taroni, artista molto conosciuta nelle scuole del ravennate dove tiene diversi incontri con bambini di ogni età, sarà protagonista di un laboratorio condotto via streaming dedicato ad uno dei simboli della città di Lugo. L’iniziativa sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina “TE LO DICO CON UN FIORE DI LOTO”

“Da insegnante e da genitore, in questi ultimi giorni ho pensato molto a quante belle iniziative scolastiche e a quante importanti occasioni di crescita dentro la scuola i nostri bambini abbiano dovuto rinunciare a causa di questa lunghissima reclusione in casa. Per questo, ho deciso di fare un regalo a tutti gli alunni delle scuole lughesi e non solo” spiega Davide Solaroli, insegnante di Lugo e ideatore dell’iniziativa.

“Questa giornata è stata scelta per festeggiare con il fiore di loto il Patrono di Lugo, S. Ilaro. Per partecipare è sufficiente iscriversi al gruppo chiuso Facebook “TE LO DICO CON UN FIORE DI LOTO” e collegarsi al momento della diretta. Il laboratorio è ovviamente gratuito. Al termine del laboratorio, tutti i partecipanti saranno invitati ad affiggere subito il proprio fiore di loto sulla porta esterna di casa, a scattare una fotografia alla porta con il fiore e a postarla sulla pagina Facebook dell’iniziativa, come segno di quell’unità e quella condivisione di cui tutti abbiamo un gran bisogno in questo momento così particolare”.