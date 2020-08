Ieri si è verificato un crollo parziale della Colonia Varese a Milano Marittima di proprietà della Regione Emilia-Romagna, che è tempestivamente intervenuta. Infatti si è recato subito sul posto insieme all’Assessore Comunale Enrico Mazzolani, Paolo Calvano Assessore Regionale al Patrimonio.

Vista la situazione e a seguito del sopralluogo è stato concordato con la Regione un intervento già nella giornata di domani da parte delle Squadre Speciali, per rafforzare le barriere esterne e per limitare l’accesso alla strutturale da parte di persone esterne. Si sta valutando come intervenire per risolvere una situazione che perdura da anni, consci del fatto che il bene immobiliare è patrimonio tutelato dalla Sovrintendenza.