Migliaia di euro di danni al presepe meccanico di San Francesco

Migliaia di euro di danni al Presepe di San Francesco di Faenza. Allestito dal 1982, il presepe meccanico di San Francesco è uno dei simboli della città in periodo natalizio. 150 statue, quasi tutte in movimento, è quello che migliaia di visitatori vedono ogni anno. Sotto alle grandi scene metri e metri di cavi, spine, alimentatori, macchine per il fumo, altoparlanti, schede elettriche, computer, server e molto altro. Le statue sono state risparmiate dalla piena del Lamone, tutto quello che costituisce il dietro le quinte, compreso il laboratorio dove lavorano i volontari, è andato completamente distrutto.

