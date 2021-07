Michelle Hunziker a Cervia presenta Iron Bootcamp: fine settimana di allenamenti con Iron Ciapèt

Tutto pronto a Cervia per l’Iron Bootcamp con Michelle Hunziker, il live di Iron Ciapèt che quest’anno torna all’Adriatic Golf Club con una formula più estesa dopo essere diventato anche un format online. Saranno infatti due le giornate di allenamenti dopo che la prima edizione vide molte persone escluse a causa dei posti esauriti. Saranno 5 i personal trainer sul palco a fianco di Michelle Hunziker. Si parte venerdì 16, si replica sabato 17. Anche sotto la pioggia.

Sempre benefica la finalità dell’iniziativa: l’intero incasso delle due giornate sarà devoluto a “Doppia Difesa” la Onlus contro ogni forma di violenza e abuso verso le donne fondata quattordici anni fa da Michelle Hunziker e dall’avvocato Giulia Buongiorno

A far bruciare calorie assieme a Hunziker, sul palco antistante il prato del golf club cervese, alternando a ritmo di musica mixata dal vivo esercizi cardio a stimolazione muscolare, ci saranno, oltre a Costanza Pugi e Marco Basso (che hanno partecipato alla prima edizione di Iron Ciapèt) i personal trainer Martina Sergi (specializzata in Vinyasa e Power yoga), Marco Francone (docente di educazione fisica specializzato in allenamento funzionale e preparazione atletica) e Dimitri Lucacich (tecnico della Federazione Italiana Pesistica).

L’iniziativa è promossa da Apt Servizi Emilia Romagna, Comune di Cervia, Cervia Turismo, Adriatic Golf Club Cervia e Oral B.