I funerali del 26enne Giorgio Allegri, morto sulle Dolomiti il 23 agosto scorso, si terranno il 28 agosto alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria in porto. La sua morte improvvisa ha scosso la comunità ravennate e il mondo della pallanuoto locale: Allegri era un ex pallanotista. Per ricordarlo, infatti, a dicembre verrà organizzato un torneo a suo nome, come ha spiegato il presidente di Ravenna pallanuoto, Cesare Bagnari. Il pomeriggio della tragedia, Giorgio stava facendo un’escursione con alcuni amici sul sentiero Tivan sul Civetta ad Alleghe quando è scivolato facendo un volo di diversi metri in un dirupo.

A lanciare l’allarme, poco prima delle 18, il gruppo che era con lui. Sul posto è arrivato immediatamente l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, ma per il 26enne non c’è stato nulla da fare. Laureatosi in ingegneria biomedica nel 1998 era stato per diversi mesi in America per poi rientrare in Italia. Da qualche anno lavorava in Belgio, ad Anversa.