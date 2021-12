Un piccolo gesto per un grande aiuto. È lo slogan che accompagna il Mercatino di Natale della Croce Rossa di Faenza anche quest’anno allestito a Palazzo Laderchi in Corso Garibaldi. Sono molti i faentini che in questi giorni stanno effettuando donazioni al mercato. C’è chi compra e chi dona vestiti, giocattoli, libri. Il ricavato di tutte le vendite andrà a sostenere le diverse attività della Croce Rossa faentina. Inaugurato ad inizio dicembre, il mercatino continuerà anche nei prossimi giorni