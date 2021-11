Un uomo anziano nel tardo pomeriggio di oggi alle ore 18,25 circa è stato investito da un’auto Fiat Punto alla cui guida c’era un trentenne di fronte alla Stazione dei treni a Massa Lombarda in piazza Andrea Costa mentre attraversava la strada. L’uomo soccorso dagli uomini del 118 intervenuti prontamente era in stato di incoscienza ed in arresto cardiaco ed è stato trasportato dopo i tentativi di rianimazione in elicottero all’Ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto i Carabinieri della locale Stazione per i rilievi e per gestire il traffico.