Dopo Enrico Letta, previsto a Ravenna lunedì per sostenere la ricandidatura di Michele de Pascale a sindaco della città, arriverà Antonio Tajani, coordinatore unico di Forza Italia. Sono i primi due nomi di grande spessore che i partiti schierano per la campagna elettorale. Dopo il Partito Democratico, quindi, toccherà a Forza Italia. L’Onorevole Tajani sarà martedì 24 agosto in piazza Costa alle 16.30, dove sarà allestito un gazebo per la campagna elettorale di Alberto Ancarani.