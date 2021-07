Amministrative, Filippo Donati presenta i primi due candidati della lista civica “Viva Ravenna”

Porto, università, turismo, mobilità sostenibile e sanità: queste alcune delle tematiche da cui partirà la campagna elettorale di Filippo Donati, che questa mattina ha presentato il logo della lista civica “Viva Ravenna” e i primi due candidati. Si tratta dell’avvocato Lucio Salzano, specializzato in diritto di famiglia e diritto agroalimentare, e Vivian Mazzoni, amministratrice condominiale. Salzano e Mazzoni, entrambi alla loro prima esperienza in politica, hanno affermato di voler mettere le proprie competenze professionali a servizio della città e della lista, che nei prossimi giorni presenterà il programma elettorale completo e l’elenco delle liste della coalizione. Tra le anticipazioni fornite da Donati c’è anche l’idea di realizzare un bosco in città per rilanciare il centro storico, fortemente messo alla prova dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria.