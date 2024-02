Domenica 4 febbraio a Faenza è in programma una manifestazione legata alla 57esima edizione della marcia della pace. Per consentirne lo svolgimento sono state disposte alcune modifiche alla viabilità.

Dalle ore 15.15 alle 17.30 e comunque per il solo tempo necessario al trasferimento del corteo, viene istituito il divieto di transito per i veicoli (tranne per i mezzi di soccorso, quelli di emergenza e al servizio della manifestazione), nelle seguenti strade: viale Stradone, via Caffarelli, via Cavour, via Castellani, piazza della Penna, via Tonducci, via Fiera, piazza San Rocco, vicolo Salita, largo Portello, via Cà Pirota, corso Mazzini, piazza del Popolo.